Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeuge verfolgt Fahrraddiebe - Polizei nimmt zwei Männer fest

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (30. März 2023) beobachtete ein 33-Jähriger Zeuge gegen 10:40 Uhr zwei Männer, die sich an einem Fahrradständer auf dem Gelände des Gymnasiums am Moltkeplatz zu schaffen machten. Als er sich ihnen näherte, erkannte er, dass einer der Männer einen Bolzenschneider in der Hand hielt und sprach sie an. Diese ergriffen umgehend die Flucht. Der 33-Jährige nahm die Verfolgung auf, informierte die Polizei und gab über sein Handy den sich wechselnden Standort der beiden Tatverdächtigen durch. Kurze Zeit später trafen Streifenbeamte ein und stellten die Männer an der Roonstraße. In einem dort geparkten Fahrzeug, welches auf einen der Tatverdächtigen zugelassen ist, stellten die Beamten zusätzlich drei hochwertige und vermutlich entwendete Fahrräder im Laderaum fest. Das Fahrzeug samt Fahrräder wurde sichergestellt.

Die Männer (32 und 22 Jahre) sind polizeibekannt und wurden festgenommen. Sie erwartet ein Strafverfahren. (83)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell