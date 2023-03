POL-KR: Schwer verletzter Mann aufgefunden - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (23. März 2023) gegen 22:10 Uhr beobachteten Polizeibeamte während einer Verkehrsunfallaufnahme, wie zwei Fahrzeuge, die an einer Ampel auf dem Dießemer Bruch standen, stark beschleunigten und in Richtung Untergath fuhren. Dort wendeten die Fahrzeuge und parkten an einem Schnellrestaurant. Die Beamten kontrollierten daraufhin die 24- und 23-Jährigen Fahrer. Das Verkehrskommissariat hat ...

