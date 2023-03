Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (28. März 2023) klingelten zwei Männer gegen 15:30 Uhr an der Haustür einer Seniorin an der Oberbruchstraße. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen, betraten die Männer das Haus und gingen mit der Seniorin zuerst ins Badezimmer und danach in die Küche. Anschließend behaupteten sie, das Wasser aus den Leitungen sei derart sauber, dass eine Gutschrift ausgezahlt werden würde und fragten, ob die Frau Geld wechseln könne. Sie schaute in ihrer Geldbörse und einer Schublade im Wohnzimmer nach und bejahte die Frage. Kurz darauf wurde sie aufgefordert erneut ins Badezimmer zu gehen. Als sie sich mit ihrem Rollator auf den Weg machte, verließen die Männer ohne ein Wort das Haus. Die Seniorin stellte danach fest, dass ihr Bargeld entwendet wurde.

Die mit einem Blaumann gekleideten Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (78)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell