POL-KR: Unfall auf der Obergath: ein Schwerverletzter

Krefeld (ots) - Der 16-Jährige, der im Januar mit einer Amokandrohung gegen das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium in Krefeld einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst hatte, bekommt nun von der Polizei einen Kostenbescheid: Gebühren in Höhe von 37.795, 69 Euro soll der Baden-Württemberger bezahlen. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte er die Tat eingeräumt. Am ...

