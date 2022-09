Polizei Essen

POL-E: Essen/Datteln: Quad aus Tiefgarage entwendet - Vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. September gegen 3:30 Uhr) stellte der 50-jährige Eigentümer eines Quads fest, dass sein Fahrzeug aus seiner Garage in der Helen-Keller-Straße entwendet worden war. Der 50-Jährige hatte zuvor einen GPS-Tracker an dem Quad angebracht, welcher in der Nacht Alarm schlug. Die Ortung des Trackers ergab, dass sich das Fahrzeug in Datteln befindet.

Ein Streifenwagen in Datteln führte in dem Bereich der Ortung eine Kontrolle durch. Dabei konnte ein Mann (rumänisch, 19) angetroffen werden, der bei Erblicken des Streifenwagens versuchte, von einem Hinterhof an der Straße Südring, zu flüchten. Er trug einen Fahrzeugschlüssel bei sich, welcher einem Fahrzeug auf dem Hinterhof zugeordnet werden konnte.

Auf dem Hinterhof wurden drei Transporter vorgefunden. Dabei befanden sich an einem der Transporter keine Kennzeichen, an den beiden anderen Fahrzeugen waren ungarische Kennzeichen angebracht.

Die Ladeflächen der Transporter waren mit mutmaßlichem Diebesgut (unter anderem Reifen, Katalysatoren, hydraulische Geräte und Quad-Zubehör - sowohl neuwertig und originalverpackt als auch gebraucht) beladen. Die eingesetzten Polizisten fanden Kennzeichen, die zu dem entwendeten Quad gehörten. Hinter zahlreichen Autoreifen konnte schlussendlich auch das gestohlene Quad auf der Ladefläche eines Transporters gefunden werden.

Das Quad, die drei Fahrzeuge, der Fahrzeugschlüssel und das weitere mutmaßliche Diebesgut wurden sichergestellt.

Zeugenaussagen und Videos einer Überwachungskamera deuten darauf hin, dass es sich bei dem Rumänen um einen der mutmaßlichen Tatverdächtigen des Quad-Diebstahls handelt. Er wurde vorläufig festgenommen./ViV

