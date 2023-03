Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autofahrer fährt mit knapp vier Promille in zwei geparkte Fahrzeuge

Krefeld (ots)

Am Montag (27. März 2023) war ein 41-jähriger Autofahrer auf der St. Huberter Landstraße in Richtung Tönisberger Straße unterwegs. Gegen 23 Uhr kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in zwei am Straßenrand geparkte Autos. Diese wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt, er selbst blieb unverletzt. Ein Anwohner hörte den lauten Knall, informierte die Polizei und sprach den Fahrer an.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Bei einem Alkoholvortest pustete er knapp vier Promille. Dem Fahrer wurde anschließend auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (77)

