Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf dem RE 13

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen -Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen, 18. Januar 2023 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13 auf der Fahrt von Venlo nach Viersen. Auf Höhe des Bahnhofs Kaldenkirchen wurden die Personalien eines 31-jährigen Rumänen abgeglichen. Dabei konnte in den polizeilichen Datenbänken ermittelt werden, dass gegen die Person ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vorliegt. Hiernach soll gegen ihn ein Strafbefehl des Amtsgerichts Dortmund aus dem Jahr 2016 vollstreckt werden. Vorausgegangen war eine Verurteilung wegen Diebstahl geringwertiger Sachen, in der die Person zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je zehn Euro verurteilt wurde. Da der Verurteilte die Geldstrafe samt Kosten in Höhe von 778,50 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell