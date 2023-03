Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Illegales Straßenrennen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (23. März 2023) gegen 22:10 Uhr beobachteten Polizeibeamte während einer Verkehrsunfallaufnahme, wie zwei Fahrzeuge, die an einer Ampel auf dem Dießemer Bruch standen, stark beschleunigten und in Richtung Untergath fuhren. Dort wendeten die Fahrzeuge und parkten an einem Schnellrestaurant. Die Beamten kontrollierten daraufhin die 24- und 23-Jährigen Fahrer.

Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen zu einem illegalen Straßenrennen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wem sind ein schwarzer Porsche mit Weseler Kennzeichen und ein weißer Mercedes mit Krefelder Kennzeichen am Donnerstagabend aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail an Hinweise.Krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (79)

