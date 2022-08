Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 32-jähriger Lenker eines Fiat Kleintransporters am Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 05:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den beiden Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 32-Jährige befuhr zunächst den mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Mutmaßlich aufgrund eines "Sekundenschlafs" kam er mit seinem Kleintransporter auf den rechten Fahrstreifen ab und kollidierte ungebremst mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Lkw-Aufliegers. Durch den heftigen Aufprall wurde der Fiat-Fahrer schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Möglingen rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus und retteten den 32-Jährigen aus dem Kleintransporter. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Währende der Unfallaufnahme mussten zwischenzeitlich der rechte und mittlere Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden, es entstand ein Rückstau von bis zu drei Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell