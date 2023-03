Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in Dortmund-Hörde - die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0225

Am Sonntag (12. Februar) kam es gegen 23.15 Uhr zu einem schweren Raub auf der Nortkirchenstraße in Dortmund-Hörde. Ein 56-jähriger Dortmunder wurde dabei verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge sprachen zwei Männer den Dortmunder an und fragten nach Zigaretten. Im Zuge dessen entwickelte sich ein Gespräch, in welchem die Täter nach Geld fragten. Der 56-Jährige wurde von einem der Männer unvermittelt ins Gesicht geschlagen, danach konnte er sich an nichts mehr erinnern. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Täter dem Dortmunder seine Insulinspritze gestohlen hatten.

Der Dortmunder wurde leicht verletzt.

Der Täter wird als ca. 175 bis 180 cm groß, von schlanker Statur und ca. 17 bis 18 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarz/weiße Bomberjacke und ein weißes Basecap.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat oder eine verdächtige Person im Umfeld beobachtet haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell