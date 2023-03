Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos im Dortmunder Westen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0223

Ein unbekannter Täter (oder mehrere) hat am Montag und Dienstag (27./28. Februar) im Dortmunder Westen mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Betroffen waren nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei fast 20 Fahrzeuge in den Straßen Rohdesdiek, Gerlachweg, Mosselde, Zum Luftschacht und Dortustraße, an denen jeweils mindestens eine Scheibe beschädigt wurde. Teils wurden auch Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet.

Am Montag waren in der Zeit zwischen 13 und 22 Uhr fünf Fahrzeuge in der Straße Rohdesdiek betroffen. Hier wurden neben den Beschädigungen an den Scheiben auch Diebstähle festgestellt. Am Dienstag waren bis zum Abend in den anderen Straßen weitere mindestens 12 Autos betroffen. Hier blieb es meist bei den Beschädigungen.

Die Ermittlungen zu allen Fällen - und auch zu einem möglichen Zusammenhang - dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den betroffenen Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell