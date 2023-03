POL-DO: Notruf informiert: Festnahme nach einem Raubüberfall und ein Video von den Tätern

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0219 Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (28. Februar) mehrere Personen in der Dortmunder Innenstadt mit Reizstoff besprüht. Dabei hielt er ein Handy in der Hand und filmte augenscheinlich die Tat. Tatort war der Hohe Wall 36, dortiger Kiosk mit Außengastronomie. Gegen 22.20 Uhr liefen nach ersten Zeugenaussagen zwei Personen auf dem ...

mehr