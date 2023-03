Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter sprüht mit Reizstoff und filmt dabei - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0219

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (28. Februar) mehrere Personen in der Dortmunder Innenstadt mit Reizstoff besprüht. Dabei hielt er ein Handy in der Hand und filmte augenscheinlich die Tat.

Tatort war der Hohe Wall 36, dortiger Kiosk mit Außengastronomie. Gegen 22.20 Uhr liefen nach ersten Zeugenaussagen zwei Personen auf dem Hohen Wall an dem Kiosk vorbei. Einer davon sprühte mit einer Spraydose, vermutlich Pfefferspray, wahllos auf mehrere Gäste in der Außengastronomie. In der Hand hielt er ein Handy und filmte augenscheinlich die Tat. Beide Personen flüchteten.

Durch den Angriff wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 17 bis 18 Jahre alt - ca. 170 cm groß - dünne Statur - dunkle, lockige Haare - dunkle Kleidung mit Kapuze

Hinweise, auch über ein eventuell veröffentlichtes Video mit der Tat, bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell