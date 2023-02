POL-OS: Bissendorf: Erneut Mülltonnen im "Friedensweg" in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit einem Hyundai "Tucson" den "Johannistorwall" in Richtung "Schlosswall". Eine 25-Jährige fuhr mit einem Roller in gleicher Richtung. Die 29-Jährige aus Bissendorf beabsichtigte an der Kreuzung "Schlosswall/Süsterstraße" in die "Süsterstraße" nach links abzubiegen. Die 25-Jährige aus Osnabrück bremste daraufhin stark mit ihrem Roller, um ...

mehr