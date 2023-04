Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub auf Senior - Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Krefeld (ots)

Am Samstagmittg (8.April 2023), kam es in der Hüttenallee zu einem versuchten, schweren Raub.

Gegen 12:00 Uhr, parkte ein 72jähriger Krefelder seinen Pkw auf dem Parkplatz. Plötzlich traten zwei junge Frauen an ihn heran und verwickelten ihn in ein kurzes Gespräch. Danach umarmten beide den Senior, versuchten in seine Jackentaschen zu greifen und ihm gewaltsam seine Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Dies gelang jedoch nicht, weil sich der Krefelder heftig wehrte. Hierbei wurde der Senior leicht am Handgelenk verletzt. Irgendwann ließen die Frauen von ihm ab und entfernten sich zu Fuß in Richtung Stadtwald.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben: Die erste Frau ist ca. 25-30 Jahre alt und ca. 160cm groß. Sie hat eine korpulente Statur und trug rotes, schulterlanges Haupthaar, welches sie offen trug. Bekleidet war sie mit einem beigefarbenem, geöffneten Mantel. Die zweite Frau wurde ebenfalls als ca. 25-30 Jahre alt und ca. 180cm groß beschrieben. Sie hat eine normale Statur und dunkles, schulterlanges Haar, welches zum Pferdeschwanz gebunden war. Sie war bekleidet mit einer beige farbenen, geöffneten Kurzjacke. Beide Frauen haben Deutsch mit Akzent gesprochen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/634-0 oder per Email an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(89)

