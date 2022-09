Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sieben Pkw in Niederkassel aufgebrochen

Niederkassel (ots)

In der Nacht auf Dienstag (13. September) wurden in Niederkassel-Ranzel insgesamt sieben Pkw aufgebrochen. Die Fahrzeuge waren in der Falkenstraße, der Goerdelerstraße, der Ommerichstraße und der Peterstraße durch ihre Eigentümer geparkt. Am Morgen bemerkten sie jeweils, dass die Autos unverschlossen waren. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller standen am Fahrbahnrand oder in Grundstückseinfahrten. Eine der Einfahrten ist videoüberwacht. Die Aufnahmen zeigen, dass um 2.36 Uhr zwei unbekannte Männer an einen VW Passat herantreten und diesen öffnen. Einer der Täter leuchtet mit einer Taschenlampe in den Innenraum, während der andere Gegenstände daraus entnimmt. Danach entfernen sich die Verdächtigen in unbekannte Richtung. Der erste Mann trug eine helle Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen. Der Andere war mit einer Baseballkappe, einer dunklen Jacke und Schuhen mit heller Sohle bekleidet. Einer der Geschädigten gab an, gegen 2 Uhr zwei Verdächtige beobachtet zu haben. Einer sei mit einem roten, der andere mit einem blauen Kapuzen-Pullover bekleidet gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleichen Personen handelt, wie auf dem Überwachungsvideo zu sehen. Bei den Taten wurden Sonnenbrillen, Geldbörsen, ein Laptop, ein Smartphone, Bargeld, Tankkarten und zwei Stangen Zigaretten gestohlen. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist bislang unklar. Es konnten keine Aufbruchspuren gefunden werden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 02241/541 3221 entgegen. Die Polizei rät, stets darauf zu achten, dass abgestellte Autos abgeschlossen sind und sich keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren befinden. (Uhl)

