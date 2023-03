POL-NOM: Versuchter Raub mit Schusswaffe

Uslar (ots) - Uslar (ke) Heinrich-Wiebe-Straße, 02.03.2023, 15:00 Uhr Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die Heinrich-Wiebe-Straßen und kam aus ungeklärten Gründen zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht an der Schulter. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr