Aurich - Einbruch in Supermarkt

In Aurich kam es in einem Supermarkt zu einem Einbruch. In der Nacht zu Montag stiegen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Wallinghausener Straße ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten nach ersten Erkenntnissen durch ein rückwärtiges Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 3 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden um Hinweise gebeten, unter der Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - Pedelec gestohlen

Vor einem Einkaufszentrum im Fischteichweg in Aurich ist ein Pedelec gestohlen worden. Am Sonntag zwischen 17 Uhr und 20 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter ein Damen-Pedelec der Marke Gazelle aus einem Fahrradständer. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - Autoscheibe beschädigt

In der Dornumer Straße in Aurich haben Unbekannte die Frontscheibe eines Autos beschädigt. Auf derzeit unbekannte Art und Weise demolierten sie die Scheibe eines Renault Mégane. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

