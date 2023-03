POL-NOM: Verstoß gegen Pflichtversicherung

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim, Flugplatzweg. Zeitraum: Donnerstag, 02.03.2023, 17:30 Uhr bis Freitag. 03.03.23, 06:30 Uhr. Unbekannte Täterschaft machte sich an einem PKW, Skoda Fabia, gewaltsam zu schaffen. Dem Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite drei Lackkratzer zugefügt. Anwohner aus dem Flugplatzweg werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und auch Fahrzeuge an das ...

