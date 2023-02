Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmerzhaftes Partyende

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen begaben sich mehrere Jugendliche aus einer Diskothek in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofes zu ihrem Fahrzeug und verweilten noch ein paar Minuten am Auto, um den Abend ausklingen zu lassen. Aus unerfindlichen Gründen attackierte ein passierender junger Mann die Wartenden und ließ die Fäuste fliegen. Hierbei verletzte er drei der Jugendlichen leicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Schläger unerkannt flüchten. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell