LPI-EF: Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Erfurt (ots) - Am Freitagnachmittag entwendeten unbekannte Täter ein nagelneues Motorrad der Marke Honda in Gebesee. Die Täter überstiegen zuvor ein Grundstückstor und verschafften sich Zugang zum Lagerraum des Motorrades. Die Täter flüchteten mit dem Motorrad ohne amtliche Kennzeichen. Das Diebesgut hat einen Wert von 4600 Euro. (KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: ...

