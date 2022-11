Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Tiefenbronn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Lehningen ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 02:00 Uhr begab sich die Täterschaft über den Keller des Wohnhauses in den Wohnbereich und von dort aus ins Schlafzimmer. Zeitgleich schlief offenbar die Hauseigentümerin vor dem laufendem Fernseher, ohne den Umstand zu bemerken. Im Anschluss an den Wohnungseinbruch entkam die Täterschaft unerkannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

