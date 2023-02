Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei- Diebstahl hochwertiger Arbeitsmaschinen vereitelt

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten vereitelten heute gegen 07:00 Uhr, nach vorher begangenen Diebstählen, die Verbringung hochwertiger Arbeitsmaschinen nach Polen.

Zivilen Streifen der Bundespolizei waren zwei Fahrzeuggespanne auf der Bundesautobahn 11 aufgefallen, welche auf dem Weg in Richtung Polen waren.

Ein 22- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger steuerte ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem VW Passat mit polnischen Kennzeichen und einer Arbeitsmaschine (Estrichmaschine). Bei der eingehenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Ukrainer sich unerlaubt in Deutschland aufhält und keine gültige Fahrerlaubnis für das Fahrzeuggespann besitzt. Bei der Überprüfung der Estrichmaschine konnten ebenfalls keine Dokumente vorgelegt werden. Die Estrichmaschine gehörte zu einer Baufirma in Mecklenburg- Vorpommern. Auf telefonische Nachfrage bei der Baufirma gab der Bauleiter unmissverständlich zu verstehen, dass die Estrichmaschine sich derzeit auf einer Baustelle befinden müsste und nicht in Richtung Polen fahren sollte. Er bat darum die Weiterfahrt der Arbeitsmaschine zu unterbinden. Der Diebstahl wurde bis zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt. Stehlschaden: 38000,- Euro.

Das zweite Fahrzeuggespann wurde von einem 19- jährigen ukrainischen Staatsangehörigen geführt. Dabei handelte es sich um einen PKW Mercedes mit Anhänger. Am Anhänger befanden sich abgelaufene deutsche Kurzzeitkennzeichen. Verladen war hier ein Waldbrandbekämpfungsgerät der Landesforst MV. Bei der Kontrolle konnte der Ukrainer weder Papiere für den Anhänger noch für die Forstmaschine vorlegen. Auch hier bestätigte eine telefonische Nachfrage beim Halter des Anhängers und der Forstmaschine, hier Landesforst MV- Forstamt Jasenitz, den Verdacht einer strafbaren Handlung. Die Mitarbeiter des Forstamtes hatten den Diebstahl des Anhängers, nebst Forstmaschine erst wenige Minuten vor dem Anruf entdeckt. Stehlschaden: 112000,- Euro.

Gegen die beiden Ukrainer wurden Anzeigen wegen unerlaubter Einreise/ Aufenthalt, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Hehlerei aufgenommen.

Beide Sachverhalte wurden zuständigkeitshalber an die Landespolizei MV abgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell