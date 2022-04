Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter brechen Fenster auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Klieversberg, Röntgenstraße 16.04.2022, 19.30 Uhr - 22.30 Uhr

Ein Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Röntgenstra0ße ereignete sich am Karsamstagabend. Was genau die Täter hierbei erbeuteten und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die derzeit unbekannten Täter am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr an die Rückseite der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Wohnung ein.

Anschließend betraten und durchsuchten sie die verschiedenen Zimmer und die darin befindlichen Möbel nach sich lohnender Beute. Danach verließen sie wieder die Wohnung und flüchteten unerkannt. Als die Wohnungsinhaber gegen 22.30 Uhr wieder in ihre Bleibe zurückkehrten entdeckten sie den Einbruch und alarmierten die Polizei.

Diese hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell