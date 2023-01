Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen- Zwei Urkundenfälschungen und ein Haftbefehl

Pomellen (ots)

Bundespolizisten ermittelten am gestrigen Vormittag zwei polnische Staatsangehörige, welche im Bereich Pomellen mit total gefälschten Führerscheinen auf der Bundesautobahn 11 unterwegs waren: Ein 46 Jahre alter Mann wurde im Rahmen einer Fahndungskontrolle als Fahrer eines PKW Audi mit französischen Kennzeichen aus Polen kommend festgestellt und kontrolliert. Zur Kontrolle legte er einen total gefälschten polnischen Führerschein vor. Kurze Zeit später wurde ein 37- jähriger Pole durch eine gemeinsame deutsch polnische Streife als Fahrzeugführer eines in Polen zugelassenen Transporters in Fahrtrichtung Polen festgestellt und kontrolliert. Zur Kontrolle legte er einen ukrainischen Führerschein vor. Auch dieser war total gefälscht. Die beiden Männer wurden wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Gegen einen 28- jährigen polnischen Staatsangehörigen musste ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vollstreckt werden. Er wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung gesucht. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800,00 Euro sowie 112,00 Euro Verfahrenskosten zahlte der Mann und konnte damit eine 40- tägige Ersatzfreiheitstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell