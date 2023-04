Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer nach Einbruch in einem Schulkiosk verläuft glimpflich

Dortmund (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwachen 8 (Eichlinghofen), 5 (Marten) sowie der Feuerwache 4 (Hörde) und der Freiwilligen Feuerwehr Oespel/Kley (LZ18) wurden am späten Montagabend gegen 23 Uhr zur Hauptschule Kley alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss zu erkennen.

Um sich Zugang in das Gebäude zu verschaffen, musste die Eingangstür gewaltsam geöffnet werden. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in den verrauchten Bereich vor. Die Einsatzkräfte entdeckten dann einen Brand im Schulkiosk. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Zeitgleich wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um eine Rauchausbreitung auf weitere Räume zu verhindern. An dem Kiosk entstand ein erheblicher Schaden. Da durch das Feuer auch die Elektroverteilung des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist der Energieversorger hinzugezogen worden um Teilbereiche stromlos zu schalten.

Glücklicherweise konnte der Brand auf den Koisk begrenzt werden, es gab aber weitere Schäden durch den Bandrauch. Die Feuerwehr konnte Ihre Maßnahmen nach gut 1,5 Stunden beenden. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Diese sucht nun Zeugen, die vor dem Brand im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer möglicherweise gelegt wurde, um Einbruchsspuren zu vernichten. Der Schulbetrieb wurde am Dienstagmorgen mit leichten Einschränkungen aufgenommen.

Es waren 38 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell