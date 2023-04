Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr befreit Beifahrerin nach Verkehrsunfall

Dortmund (ots)

Am 12.04.2023 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der Gneisenauallee in Dortmund-Derne ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem geparkten LKW. Der Fahrer des Fiat verlor kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß darauf mit dem geparkten LKW zusammen. Als Folge des Unfallgeschehens waren der Fahrer und seine Beifahrerin verletzt, wobei die Beifahrerin beim Eintreffen der Feuerwehr noch im Fahrzeug eingeklemmt war. Durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst erfolgte eine technische Rettung, sowie medizinische Versorgung der Verunfallten. Für die Befreiung der Beifahrerin musste das Dach des Autos mit hydraulischem Rettungsgeräten entfernt werden. Mit Hilfe eines Spineboards wurde die verletzte Person dann aus dem PKW herausgezogen. Zur weiteren Versorgung und Kontrolle wurden beide Fahrzeuginsassen anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Parallel sperrte die Polizei die Gneisenauallee, wodurch es kurzfristig zu Störungen des Straßenverkehrs auf der Durchgangsstraße kam. Die Feuerwehr Dortmund war mit insgesamt 33 Einsatzkräften von der Feuerwache 6 (Scharnhorst) , der Feuerwache 1 (Mitte) und der Feuerwache 2 (Eving), sowie dem Rettungsdienst an der Einsatzstelle tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell