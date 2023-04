Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Brand von mehreren Mülltonen

Polizei sucht Zeugen

Kerken-Aldekerk (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (05. April 2023) kam es in Kerken zu Bränden von mehreren Mülltonnen. Durch eine Zeugin welche mit ihrem Fahrzeug auf der B9 in Fahrtrichtung Krefeld unterwegs war, wurden zwischen 00:30 Uhr und 00:40 Uhr, drei brennende Mülltonnen auf der Rheinstraße entdeckt. Die Zeugin verständigte die Feuerwehr, welche den Brand mit den eingesetzten Kräften löschen konnte. Durch den Brand wurde ein schwarzer VW Touran an der Heckseite beschädigt.

Zu einem weiteren Brand kam es an der Hochstraße in Kerken. Dort brannten gegen 02:15 Uhr vier Mülltonnen. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall vernommen, aus einem Fenster die brennenden Mülltonnen gesehen und dann die Feuerwehr verständigt. Durch den Brand wurde eine Hecke beschädigt. Aufgrund des Standorts der Mülltonnen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die an die Straße angrenzenden Häuser.

Ob die beiden zuvor beschriebenen Sachverhalte in einem Zusammenhang stehen, ist nach aktuellem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch offen.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, sich unter 02831 1250 zu melden. (pp)

