POL-KLE: Geldern - Verkehrszeichen und Baum beschädigt

Unfallverursacher flüchtet

Geldern (ots)

Am Sonntag (02. April 2023) erhielten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Kleve, die Meldung über eine Verkehrsunfallflucht. An der Tatörtlichkeit, der Straße "Am Holländer See", mussten die eingesetzten Beamten ein beschädigtes Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel sowie einen beschädigten Baum feststellen. Vermutlich befuhr die oder der unbekannte Verkehrsteilnehmer die Verkehrsinsel aus Fahrtrichtung Geldern und setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Wachtendonk fort. Somit kam er nicht der Pflicht nach, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

