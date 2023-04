Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht

14-jähriger Radfahrer angefahren

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Sonntag (2. April 2023) gegen 11:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Kevelaer mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Straße Schravelen von Winnekendonk kommend in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Grotendonker Straße nutzte der Junge die Fahrradfurt und wurde dort von dem Wagen eines bislang unbekannten Fahrzeugführers angefahren. Er stürzte und verletzte sich. Darüber hinaus wurde sein Rad beschädigt.

Der Unfallverursacher hielt nach dem Unfall nicht an. Der Fahrer setzte seine Fahrt über die Grotendonker Straße in Richtung Uedem fort, ohne sich weiter um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Es handelt sich um einen älteren Mann, der mit einem blau-grauen Skoda unterwegs war.

Weitere Hinweise zu diesem Unfallgeschehen geben Sie bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell