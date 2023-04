Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall: Autofahrerin kollidiert mit Baum sowie Straßenschild

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Montag (03. April 2023) kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L362 (Sonsbecker Straße). Die Fahrerin eines blauen Peugeot 208 war mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Auffahrt Bundesautobahn 57 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einem Straßenschild. Durch den Unfall wurde die Frau so schwer verletzt das Sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Strecke gesperrt. (pp)

