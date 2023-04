Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einer Kleingartenanlage in Do-Wickede

Dortmund (ots)

Am Montagmittag gegen 12:08 Uhr rief der Besitzer einer Gartenlaube die Feuerwehr in die Kleingartenanlage Fritz Henßler in Dortmund-Wickede.

Der Kleingärtner bemerkte einen brennende Geräteschuppen.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln)und Feuerwache 6 (Scharnhorst)eintrafen, sahen sie das drei Geräteschuppen hinter einer Gartenlaube brannten. Zwei Trupps unter Atemschutz verhinderten mit jeweils einem Strahlrohr eine weitere Brandausbreitung auf die Gartenlaube und löschten die brennenden Schuppen. Drei Propangasbehälter wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Bei einem ersten Löschversuch hat ein Gartennachbar geringe Mengen Brandrauch eingeatmet, so dass dieser vorsorglich untersucht wurde, jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

