POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schuppenbrand in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Freitag, 24. Februar 2023, gegen 09:30 Uhr, ein Schuppenbrand in der Straße "In den Rieden" in Großenkneten gemeldet.

Am Brandort stellten 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten fest, dass aus einem Holzschuppen weißer Qualm drang. Einen im Schuppen abgestellten Wohnwagen zogen sie mit einem Radlader aus dem Gefahrenbereich. Anschließend löschten sie den Brand.

Als brandursächlich kommt eine Tonne in Betracht, in der von Bewohnern zu Grillzwecken ein Feuer entfacht worden ist. Dieses schien in einem unbeobachteten Moment auf den nahen Schuppen übergegriffen zu haben. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich. Personen wurden nicht verletzt.

