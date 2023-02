Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Gemeinde Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 23. Februar 2023, gegen 21:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ovelgönne entstanden.

Ein 26-jähriger Mann aus Ovelgönne befuhr mit einem Pkw die Straße "Zur Lerchenheide" in Richtung Butjadingen. Weil Wild auf die Fahrbahn trat, wich er mit dem Pkw aus. Er kam von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen.

Dabei zog sich der 26-jährige leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbständig in medizinische Behandlung begeben. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

