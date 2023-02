Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugenaufruf nach Gefährdung eines Fahrradfahrers in Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

Im Rahmen einer Verfolgungsfahrt kam es am Dienstag, den 14.02.2023 gegen 00:35 Uhr zu einer Gefährdung eines bislang unbekannten Fahrradfahrers. Gegen 00:35 Uhr befuhr der Streifenwagen die Ingelheimer Straße in Gau-Algesheim. An der Kreuzung Ingelheimer Straße/Berliner Straße befuhr ein PKW Audi A4 die Berliner Straße aus Richtung Ortsmitte kommend. Nach Bemerken des Streifenwagens beschleunigte der PKW nun deutlich und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ungebremst in den Radweg Richtung Ingelheim (Schützenhaus) ein. Am Übergang von der Ingelheimer Straße zum Radweg Richtung Ingelheim stand am linken Fahrbahnrand ein offenbar erschrockener Radfahrer. Es hatte den Anschein, dass der flüchtende PKW den Radfahrer nur knapp verfehlt hatte. Aufgrund der Verfolgung konnten die Personalien des Radfahrers nicht festgestellt werden. Die Polizei Ingelheim bittet den Fahrradfahrer, sich unter der Tel: 06132/6551-0 oder piingelheim@polizei.rlp.de zu melden. Der PKW wurde auf dem Radweg aufgrund von Geschwindigkeiten bis zu 120km/h aus den Augen verloren. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte das Fahrzeug verschlossen in einem Feldweg in Richtung Bismarckturm festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Wer zusätzlich sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

