Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ingelheim - Enggasse (ots)

Eine Ingelheimerin parkte ihren Pkw am Mittag des 10.02.2023 in Höhe der Enggasse 17 in Ingelheim. Am Mittag des Folgetages stellte sie eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugfront fest. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

