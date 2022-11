Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Gebersheim: Unbekannter besprüht Hauswand mit politischem Symbol

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch trieb ein noch unbekannter Täter in der Talstraße in Gebersheim sein Unwesen. In einem der Fenster im Untergeschoss eines Wohnhauses hatte ein Bewohner aus Solidarität mit der Ukraine eine ukrainische Flagge aufgehängt. Die Flagge befindet sich dort bereits seit mehreren Monaten. Am Mittwochmorgen entdeckte eine Nachbarin nun ein etwa ein auf ein Meter großes, schwarzes "Z", das der Täter auf die Hausfassade aufgebracht hatte. Vermutlich dürfte der Buchstabe verwendet worden sein, da er das Symbol der russischen Kriegsführung darstellt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro beziffert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 0800 1100225 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell