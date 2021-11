PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Beim Driften Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, mit Messer bedroht,in Einfamilienhaus eingebrochen, Unfallflucht auf Waldparkplatz

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Ort: Limburg - Staffel, Elzer Straße 2, Parkplatz Diskothek Zeit: Sonntag, 21.11.2021, 05.00 Uhr

Ein 18 - jähriger Diskobesucher aus Niederneisen hatte seinen Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Diskothek in Staffel abgestellt. Gegen 05.00 Uhr driftete dann ein bisher unbekannter Pkw auf dem Parkplatz der Diskothek und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw des 18 - jährigen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 3000.- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Verursachers müsste im Frontbereich ein sichtbarer Schaden entstanden sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Bedrohung mit Messer

Ort: Limburg, Westerwaldstraße 112, Parkplatz Einkaufsmarkt

Zeit: Sonntag, 21.11.2021, 03.18 Uhr

Ein 25 - jähriger aus Nomborn hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße geparkt. Dann ging er zu Fuß in Richtung einer Diskothek in Staffel, Elzer Straße. Auf dem Weg nach dort wurde er von mehreren Personen aus einem schwarzen Mercedes S - Klasse heraus angesprochen. Eine Person stieg dann aus dem Auto aus und bedrohte den Fußgänger aus unbekannten Gründen mit einem Klappmesser. Er drohte dem Geschädigten mit dem Messer in der Hand. Der junge Mann lief dann davon und wurde aber noch von dem Beschuldigten über eine Strecke von ca. 100 Metern verfolgt. Der Geschädigte konnte sich jedoch in Sicherheit bringen und die Polizei informieren. Der Beschuldigte konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 Jahre alt, 180 cm groß, sehr dünn, schwarze kurze hochgegelte Haare, vermutlich türkischer Abstammung, sprach Deutsch mit Akzent. Im Zuge einer späteren Kontrolle auf dem Parkplatz der Diskothek konnten dann mehrere Personen durch eine Streife der Polizei Limburg kontrolliert werden. Diese standen im Zusammenhang mit der Tat. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl

Ort: Hünfelden - Dauborn, Alte Selterser Straße

Zeit: Samstag, 20.11.2021 18.25 Uhr - 21.00 Uhr

Ein 44 - jähriger aus Dauborn wurde Opfer eines Wohnungseinbruchs. Ein unbekannter Täter hebelte die Terrassentür aus Holz auf und verschaffte sich so Zutritt zum Wohnzimmer des Einfamilienhauses. In dem Haus wurden dann sämtliche Behältnisse in verschiedenen Zimmern nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit wird noch ermittelt ob Wertgegenstände gestohlen wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 500.- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, z Bsp. ortsfremde Personen im Bereich der Alten Selterser Straße, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Ort: Gemarkung Hünfelden, Waldparkplatz bei der L 3022 Zeit: Samstag, 20.11.2021, 11.15 Uhr - 12.00 Uhr

Ein 40 - jähriger aus Kaltenholzhausen parkte seinen blauen Opel Insignia auf dem Waldparkplatz, nahe der L 3022, in Hünfelden. Als er nach seinem Spaziergang zurückkam, stellte er fest, dass eine Delle am Kotflügel hinten rechts vorhanden war. Es war ein Schaden in Höhe von 2500.- EUR entstanden. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

