Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sohn soll "tragischen Unfall" verursacht haben: Senioren (68/77) übergeben hohen Geldbetrag an Betrüger

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 06.02.2023 erhielten die Senioren aus Engelstadt gegen Mittag den besorgniserregenden Anruf, dass ihr Sohn einen tragischen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwer verletzt worden sei. Eine männliche Person, welche sich als Polizeibeamter ausgab erklärte, dass die Überlebenschancen sehr gering seien und gegen den Sohn nun ein Haftbefehl erlassen worden sei. Die Haft könne nur mittels Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Es wird eine Barzahlung in fünfstelliger Höhe vereinbart. Umgehend begibt sich das Ehepaar zur nahe gelegenen Bank um den geforderten Betrag abzuheben. Anschließend begibt sich das Ehepaar nach Mainz in die Straße Am Linsenberg, wo die Übergabe stattfinden soll. Dort wird der vereinbarte Betrag durch eine weibliche Person abgeholt, welche sich im Anschluss fußläufig in unbekannte Richtung entfernt. Nachdem der Sohn nach der Geldübergabe nicht wie vereinbart nach Hause zurückkehrte rief das Ehepaar zum ersten Mal ihren Sohn an. Erst in dem Telefonat mit dem Sohn bemerken sie, dass sie betrogen worden sind und verständigten im Anschluss die Polizei. Die weibliche Abholerin wird wie folgt beschrieben: 150-160cm groß, kurze braune Haare, dunkle Steppjacke Die Kriminalpolizei Ingelheim bittet Zeug*innen, die im Bereich Am Linsenberg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet oder eine Frau mit passender Personenbeschreibung wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06132/6551-0 zu melden.

