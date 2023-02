Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trickdiebstahl

Ingelheim (ots)

Am 03.02.2023 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der Bahnhofstraße 26 in Ingelheim am Rhein.

Demnach habe der Geschädigte 90-jährige mit seinem PKW vor der Pfalz-Apotheke auf seine Frau gewartet. Plötzlich habe ihn eine männliche Person über die Beifahrerseite seines PKW gefragt, ob er Geld wechseln könne. Der Geschädigte schaute in seiner Geldbörse nach, verneinte das Anliegen und legte seine Geldbörse auf den Beifahrersitz. Kurz darauf sei der Geschädigte über die Fahrerseite von einer weiteren männlichen Person in ein Gespräch verwickelt worden. Als seine Frau aus der Pfalz-Apotheke kam hätten sich die beiden Männer entfernt. Zu Hause angekommen stellte der Geschädigte fest, dass ihm 220 Euro aus der Geldbörse fehlten.

Zu den beiden Männern kann der Geschädigte lediglich sagen, dass diese schlank und ca. 180cm groß gewesen sein sollen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell