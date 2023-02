Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugen gesucht - Gefährlicher Messer-Angriff am Ingelheimer Bahnhof

Ingelheim (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde gegen 16:40 Uhr über Notruf einer Körperverletzung mit mehreren Personen am Bahnhof in Ingelheim gemeldet. Vor Ort konnten der 38-jährige Geschädigte sowie mehrere Zeugen festgestellt werden. Der Geschädigte ist zu diesem Zeitpunkt nur bedingt ansprechbar und weist eine Vielzahl von Verletzungen am ganzen Körper auf. Die Zeugen teilten mit, dass sie beobachtet hätten wie etwa 9 - 10 männlichen Personen zwischen 16 - 18 Jahren den am Boden liegenden 38-jährige schlugen und traten. Nachdem die Zeugen dem 38-jährigen zur Hilfe eilten entfernten sich die Jugendlichen in Richtung Selz. Im Rahmen der ersten medizinischen Erstversorgung konnten bei dem 38-jährigen neben diversen Prellungen auch Stichverletzungen im Rücken festgestellt werden. Im Anschluss wurde er umgehend ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

