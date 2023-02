Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Ingelheim (ots)

Eine 94-järhige Bewohnerin des Altenzentrum "Im Sohl", welche im Bereich des Betreuten Wohnens lebt, wurde an ihrer Tür getäuscht und um Bargeld betrogen. Am 11.02.2023 klopfte es gegen 19:15 Uhr an der Zimmertür und eine ältere Frau stand der Geschädigten gegenüber. Die Frau nannte ihren Nachnamen und gab an, im gegenüberliegenden Gebäude des betreuten Wohnens zu leben. Nun habe sie sich ausgesperrt und benötige Geld für ein Taxi, das sie zu ihrem Sohn bringe, der über einen Zweitschlüssel verfüge. Die Geschädigte gab der Hilfesuchenden daraufhin 60 Euro. Als die Frau mehr verlangte, verneinte die Geschädigte und bekam erste Zweifel. Die alarmierte Polizei konnte im Nachgang feststellen, dass an einer weiteren Wohnung des betreuten Wohnens tatsächlich eine Person mit dem von der Betrügerin genannten Nachnamen wohnt, diese aber nicht auf die gegeben Personenbeschreibung passt. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, 160cm groß, Mantel, glatte Haare nach hinten gekämmt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- seien Sie skeptisch bei Anfragen an der Wohnungstür - lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - lassen Sie sich ein Ausweisdokument der Person zeigen - rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei - informieren und sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen über die Betrugsmasche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell