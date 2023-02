Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Vermeintliches Ansprechen von Kindern aus einem Fahrzeug in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Nachdem in Brake Meldungen über verdächtige Fahrzeuge kursierten, aus denen heraus Kinder angesprochen werden sollten, sind auch in Nordenham viele Bürgerinnen und Bürger besorgt. Viele bringen ihre Sorgen in den sozialen Medien zum Ausdruck.

Die Polizei ist hinreichend sensibilisiert und nimmt entsprechende Meldungen über verdächtige Fahrzeuge und Personen ernst. So wurde am Mittwoch, 22. Februar 2023, gegen 18:30 Uhr, ein Insasse eines angeblich verdächtigen Fahrzeugs in der Bunzlauer Straße kontrolliert. Der Mann war ortsunkundig und lediglich auf der Suche nach einer Adresse.

Wichtig sind regelmäßige Gespräche mit Kindern, durch die Vertrauen und Sicherheit geschaffen werden.

Kinder müssen lernen, dass es ein Notfall ist, wenn Fremde zudringlich werden. Für diese Fälle gilt: - Auf keinen Fall zu fremden Personen ins Auto steigen - Zu anderen Erwachsenen gehen und um Hilfe bitten - Laut um Hilfe rufen

Wenn Kinder berichten, von einer fremden Person angesprochen oder bedrängt worden zu sein, sollte Ruhe bewahrt werden. Aufmerksames Zuhören vermittelt Sicherheit.

Grundsätzlich gilt: Wer entsprechende Fahrzeuge oder das Ansprechen von Kindern aus selbigen beobachtet, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell