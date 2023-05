Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaukampf führt zu echter Schlägerei

Kaiserslautern (ots)

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hat ein Schaukampf zwischen zwei jungen Erwachsenen zu einer echten Schlägerei geführt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei gegen 01:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Mall gemeldet. Die Beamten konnten in Erfahrung bringen, dass ein unbeteiligter 37-Jähriger den Schaukampf zwischen zwei 19-Jährigen als echten Kampf interpretiert hatte und diesen schlichten wollte. Daraufhin wurde der 37-Jährige aus der Gruppe heraus angegriffen, mit Faustschlägen attackiert und am Boden liegend getreten. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Die verantwortlichen Täter konnten im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und kontrolliert werden. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. |hü

