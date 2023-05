Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW - Fahrer*in entfernt sich von der Unfallstelle

Gütersloh (ots)

Gütersloh (UK)- Am Abend des 22.05.23 um 21:43 h meldet sich eine 61-jährige Gütersloherin bei der Polizei in Gütersloh. Sie gibt an, soeben von einem PKW auf der Carl - Miele - Straße angefahren worden zu sein; der Fahrzeugführer habe sodann beschleunigt und sei weggefahren. Sie sei verletzt. Die aufnehmenden Beamten können ermitteln, dass ein kleiner, schwarzer PKW die Carl - Miele - Straße in stadteinwärts befuhr; die Frau beabsichtigte, an dem Fußgängerüberweg direkt vor der Zentrale der Fa. "Miele" die Carl - Miele - Straße mit einem Fahrrad fahrend zu überqueren. Sie wurde von dem PKW touchiert und verletzte sich leicht. Der PKW habe nicht angehalten und habe sich nicht um die Frau gekümmert. Sie wurde leicht verletzt und von Sanitätern versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 100 EUR an dem Fahrrad. Zeugen können sich an die Polizei in Gütersloh oder jede andere Polizeidienststelle wenden und ihre Angaben vortragen.

