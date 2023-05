Polizei Gütersloh

POL-GT: Flucht vor der Polizei nach Streit in Kneipe

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Samstag (20.05., 04.20 Uhr) wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in einer Gaststätte am C.-F.-Venghaus Platz gerufen.

Während der Anfahrt wurden die Beamten einen Mercedes-Fahrer auf der Engerstraße, der es offenbar eilig hatte. Zwischenzeitlich wurde über die Leitstelle der Polizei mitgeteilt, dass einer der Beteiligten der Auseinandersetzung mit einem Mercedes davongefahren war. Als sie versuchten den Mann mit dem Auto anzuhalten, schaltete dieser das Licht an dem Wagen aus und beschleunigte stark. Erst ein paar Straßen später hielt der Mann an. Er wurde durch die Beamten mehrfach lautstark aufgefordert seinen Wagen zu verlassen. Das tat er widerwillig.

Der 36-Jährige war merkbar alkoholisiert. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Zuge des Einsatzes kamen zudem Zweifel an der Echtheit des polnischen Führerscheins des Mannes auf. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Bezüglich der vorausgegangenen Auseinandersetzung wurde darüber hinaus ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beteiligt waren der 36-Jährige aus Halle (Westf.) und ein 50-jähriger Mann aus Werther.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell