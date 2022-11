POL-WHV: Nach einer Verkehrskontrolle findet die Polizei Drogen und Waffen

Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung an Kfz Varel - In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 19.30 und 02:05 Uhr wurden in der Amselstraße in Varel die Reifen eines dort geparkten, weißen SUV durch bislang unbekannte Täter zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. ...

