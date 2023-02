Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Scheibe an Gasthaus und Fast-Food-Restaurant beschädigt (04./05.02.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag die Scheibe eines Schnellrestaurants auf der Reichenaustraße beschädigt. Durch das gewaltsame Einwirken entstanden mehrere Risse und ein Loch in der Verglasung. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bereits am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, warf ein unbekannter Täter die Scheibe eines Gasthauses am Bodanplatz ein und flüchtete anschließend.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell