Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 22-jähriger Mann aus Moers schlägt und kratzt Beamte - Ein Polizist ist nicht mehr dienstfähig

Moers (ots)

Am 10.01.2023 gegen 11.36 Uhr kam es im Rahmen eines Einsatzes an der Römerstraße in Moers zu einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten.

Ein 22-jähriger Mann aus Moers schlug einen Polizeibeamten und verletzte ihn am Auge.

Im Rahmen der Durchsuchung kratzte er die Beamten.

Der 22-jährige Tatverdächtige konnte im Anschluss der Polizeiwache Moers zugeführt werden.

Der verletzte Polizeibeamte war nicht mehr dienstfähig.

Den Täter erwartet jetzt ein Strafverfahren u.a. wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell