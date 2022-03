Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 30.03.2022

Goslar (ots)

Abbiegevorgang endet mit 2 Anzeigen

Am Di., 29.03.22, 15.50 Uhr, wollte ein 24-jähriger Langelsheimer mit seinem Fahrrad von der Bahnhofstraße nach links in die Innersteallee abbiegen. Da er dieses nicht, wie vorgeschrieben, durch das Ausstrecken des Armes anzeigte, musste ein nachfolgender 53-jähriger Pkw-Fahrer eine Vollbremsung durchführen. In der Folge soll der Pkw-Fahrer den Fahrradfahrer beleidigt haben. Gegen beide wurde eine Anzeige gefertigt.

Aufbruch von Baucontainern

In der Nacht zum 30.03.22 drangen bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der K 73, Verlängerung Seesener Straße, ein. Es wurden 3 Baucontainer aufgebrochen und u.a. Kraftstoff und ein Hauswasserwerk entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mi., 30.03.22, 10.45 Uhr, wollte ein 60-jähriger Pkw aus Langelsheim mit seinem BMW auf der Mühlenstraße in Langelsheim aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn fahren. Hierbei stieß er mit dem Pkw BMW eines 86-jährigen Langelsheimers zusammen, der die Mühlenstraße stadtauswärts befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 13 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

